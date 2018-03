Cutii decorative în formă de cărți cu aspect învechit stil vintage - set de două

Și pentru a depozita în ele dulci mărunțișuri, hârtiuțe cu notițe, chiar instrumente de scris sau bomboane, optează pentru un set de două cutii de decor sub formă de cărți cu aspect învechit, în stil vintage. Eu am găsit aceste cutiuțe drăgălașe ca niște cărți vechi, cu istorie aparte, cu desene pe ele cu flori romantice și pantofi eleganți cu toc. Fiecare cutie are dimensiuni proprii, diferite una de cealaltă, chiar dacă au același desen imprimat pe ceea ce pare coperta lor, din material PU ce imită pielea / vinilul.

Cutiuțele de decor în formă de carte sunt elegante, romantice, perfecte pentru decorul unui locșor fantezist precum al tău colț de lectură. Materialul din care sunt create este MDF, un fel de carton mai tare, combinat cu rămășițe de lemn.

