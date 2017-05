Nu m-am mai apropiat de un astfel de epilator cativa ani buni, pana ce femeia matura din mine a luat decizia inteleapta de a mai da o sansa aparatului care face atatea doamne si domnisoare fericite.

Dar pentru ca cine se arde o data, sufla si in iaurt, de aceasta data mi-am incercat norocul cu un epilator wet & dry. Citisem ca epilatoarele wet & dry pot fi utilizate in cada sau la dus si ca atunci cand apa calda intra in combinatie cu sistemul de masaj, acestea vor calma si vor relaxa pielea, facand procesul de epilare mai usor de suportat.