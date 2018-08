Espadrilele sunt încălțămintea preferată a doamnelor (și a domnilor) pentru acest anotimp călduros, care ne obligă să purtăm ceva lejer, care lasă pielea să respire și să ne facă să ne simțim cât mai libere. Pentru că despre noi este vorba, doamnelor, în acest articol. Despre recomandat espadrile de vară.

Să știți că au o istorie destul de îndepărtată (nu neapărat cele de vară, ci espadrilele în general) - se purtau din cele mai vechi timpuri - desigur, nu în forma pe care o cunoaștem noi astăzi. Ba chiar erau mai considerate perechi de încălțări pentru cei cu venituri reduse.

Credem că asta este un motiv suficient să catalogăm espadrilele sigure, casual, cool și confortabile, motive suficiente pentru a încuraja investiții în acestea. Indiferent de ce decorațiuni au, espadrilele se găsesc în online și offline la purtătoare, în stiluri moderne dar și în unele care imită tradiționalul. Nu trebuie să ne crezi pe cuvânt, că venim cu exemple concrete, care te vor convinge că you must have one - sau mai multe, nu vom judeca.