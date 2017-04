Farduri cu glitter de purtat seara - tendinte in machiaj primavara-vara 2017

Un nou sezon inseamna alte tendinte. Alte trenduri in moda si desigur se poarta alte coafuri si alte machiaje. Daca in vestimentatie si accesorii, confortul a fost pion principal in creatie, cand a venit vorba de make-up si hair-style, designerii s-au bazat mult pe piele curata, naturala si par proaspat spalat.

Desigur, pe asta te bazezi si tu in fiecare zi. Insa, la ocazii speciale, la o petrecere, la un eveniment precum o nunta, la un cocktail sau la o iesire in club, trebuie sa fii sexy si spectaculoasa! Si pentru ca este si sezonul sclipiciului in machiaj, iti propun sa alegi pentru machiajul de ocazie farduri cu glitter!

Fardurile cu glitter sunt ideal de purtat seara si sunt cu siguranta must-have sau must-buy in materie de tendinte in machiaj pentru primavara-vara 2017. Deci nu te zgarci! Ia-ti cateva nuante si exerseaza tonurile ce se potrivesc in functie de culoarea parului, a ochilor si de pigmentul pielii. Si citeste mai jos tips & tricks de machiaj de purtat seara sau la ocazii, cu farduri cu glitter! Vei fi surprinsa!