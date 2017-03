Farduri in culori in tendinte de primavara-vara 2017

Daca pana acum am vorbit de culori vii si imprimeuri florale in garderoba, astazi este vorba despre culori in tendinte de primavara-vara in machiaj. Asa ca am ales din magazinele online cateva farduri care o sa iti schimbe radical chipul, dar si starea de spirit. Pentru ca, inevitabil, culorile pe care le aduci in viata ta iti influenteaza starea interioara.

Am ales un fard de pleoape mat intr-o nuanta de roz elegant. Este genul ala de roz pe care il porti atat in timpul zilei, cand mergi la birou, si il combini intr-un smokey eyes de efect la evenimentele nocturne.

Este rozul care nu deranjeaza pe nimeni, rozul pe care chiar si iubitoarele de negru o sa-l indrageasca.

Fard de pleoape mat

Recunosc ca o astfel de nuanta de verde in paleta de farduri nu am mai vazut pana acum... si nici fete machiate astfel. Dar imi place tare de tot culoarea si, avand in vedere ca se apropie de culorile anului 2017, este musai sa o avem in colectie.

Nuanta este imprumutata de la citronella, o planta medicinala antiseptica, care lupta in acelasi timp cu depresiile si aduce buna dispozitie. Acelasi efect il va avea si dupa realizarea unui machiaj in care vei introduce fardul de pleoape mat citronelle.

Fard de pleoape mat

Wow! Asta ma face sa exclam paleta de farduri Jugavi Sahara Secrets. Este o paleta indrazneata, optimista, stralucitoare si plina de viata. Cea care o va alege este cu siguranta o persoana jucausa, cu spirit tanar si plina de energie.

Outfit-urile pe care le vei imbraca atunci cand inima-ti va spune sa iti luminezi chipul trebuie sa fie in aceleasi tonuri calde si energice. Eu imi imaginez un outfit format din fusta scurta cu pliuri, tricou alb si sapca – genul de outfit pe care il poarta tenismenele.

De cand am primit cadou un fard de pleoape de la Urban Decay cu particule stralucitoare am facut o pasiune pentru genul asta de fard si de machiaj. Asa ca-ti recomand cu drag fardul de ochi pulbere roz-cuart cu particule stralucitoare.

In timpul zilei aplica un strat subtire, iar pe timp de noapte aplica pana simti ca e suficient.

Fard de pleoape pulbere