The Post este probabil cel mai asteptat film al anului 2018

Probabil unul dintre cele mai asteptate filme bazate pe povesti reale si probabil unul dintre cele mai premiate filme la galele acestui an. The Post este pe lista de filme care te inspira in 2018 pentru ca este facut de Steven Spielberg si ii are in distributie pe Meryl Streep si Tom Hanks.

Povestea vorbeste despre jurnalistii de la Washington Post si New York Times care au publicat acte secrete ale Pentagonului, cu privire la implicarea Americii in Razboiul din Vietnam. Este despre a-ti face meseria, despre a oferi lumii adevarul, chiar si atunci cand poate renunti la viata ta asa cum o stiai. Este despre a iesi din zona de confort, de aceea, consider ca The Post este unul dintre cele mai bune filme de neratat anul acesta.

Desigur ar mai fi filme care te ajuta sa te descoperi, insa eu am facut o selectie cu cele mai bune filme care ne vor face sa fim mai buni, mai prezenti, mai autentici in vietile noastre. Ceea ce nu cred ca ar fi tocmai rau sa invatam, mai ales urmarind o pelicula buna si cu distributii pe masura, alaturi de un pahar de vin bun!

