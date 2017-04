Imi plac fustele maxi in egala masura cu fustele midi, chiar daca sunt o femeie miniona si ar trebui sa imi las mai mult dezgolite picioarele.

Vrei sa iti spun sincer de ce prefer fusta maxi in schimbul fustei mini? E simplu: ma feresc sa imi arat picioarele. Pentru ca sunt foarte alba si mereu se intampla sa am cate o vanataie inestetica, pentru ca atunci cand port tocuri sau platforme traiesc cu impresia ca printr-o fusta lunga nu se observa ca nu excelez in mersul pe tocuri, dar si pentru traiesc cu impresia stupida ca vantul sau altcineva o sa imi ridice fusta in cazul in care este prea scurta.

Asadar, materialul de astazi este despre fustele maxi, cele care lucreaza la alungirea tinutei.

Iar pentru aceasta perioada in care soarele ba ne zambeste inselator, ba ne face sa renuntam la toate hainele, sunt cele mai potrivite in cazul in care te-ai saturat sa iti "sufoci" picioarele in blugi.