Geci de blugi lungi: cele mai cool piese oversize toamna asta

Curiozitati despre denim

Desi sunt o fana infocata a denimului, spre rusinea mea sunt multe lucruri pe care nu le stiu despre acest material care-mi asigura confort si ma scoate din impas atunci cand nu stiu cum sa ma imbrac indiferent de anotimp si ocazie.

Asa ca am cautat cateva informatii pe internet, pe care vreau sa le impartasesc cu voi.

Blugii au aparut in secolul 18, undeva in Franta, in urma unui accident. Cativa producatori de tesaturi din Nimes au incercat sa reproduca serjul (material italian), insa le-a iesit altceva, un alt material pe care l-au denumit "serge de Nimes", actualul denim.

In anii ’70, denimul a devenit sinonim cu miscarea hippy, iar in perioada comunista a devenit un simbol al "decadentei occidentale".

Inventatorul blugilor este Levi Strauss. Acesta croia denimul in San Francisco, in 1853, cand toata lumea isi cauta succesul in Vest, petrecand luni intregi in aer liber si dormind in corturi. Datorita vremii si conditiilor nefavorabile, pantalonii facuti din tesaturile stiute de croitori pana atunci se deteriorau repede, asa ca denimul a castigat teren.

Geaca de blugi cu franjuri Geaca de blugi oversize Geaca din denim prespalat

Succesul blugilor se datoreaza in mare parte starurilor de cinema. James Dean a purtat blugi, un tricou alb si o jacheta din piele in filmul "Rebel fara cauza". Tinuta a devenit rapid uniforma si simbol al coolness-ului de pe vremea aia. Marlon Brando si Elvis Presley au purtat si ei blugi.

Specialistii sustin ca Japonia este tara cu cea mai buna calitate a denimului. Cu toate astea, cererea pentru denim este mult mai scazuta decat in USA.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Focuslight