Geci matlasate: de la pasteluri la culori vii pentru sezonul rece 2017-2018

Pentru ca geaca matlasata este moderna si calduroasa. Geaca matlasata vine in varianta lunga sau scurta, cu gluga sau fara. Are croiala in forma de clepsidra sau dreptunghiulara, dar recomandata este cea clepsidra, mulata pe corp, pentru un look flatant. Intr-o geaca matlasata voluminoasa s-ar putea sa arati ca un eschimos, si stiu ca nu iti doresti asta.

Stiu, de asemenea, ca in sezonul rece esti tentata sa treci la garderoba in culori intunecate, de aceea am ales drept recomandari modele de geci matlasate in culori vii, care te fac sa simti caldura doar privindu-le. Nu te grabi, selecteaz-o pe cea care se potriveste siluetei tale!