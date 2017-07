Genti handmade din piele naturala: povesti in accesorii zilnice

Genti din piele naturala cu motive traditionale

Gentile din materialul de astazi sunt fabricate in Romania, confectionate 100% din piele naturala si cu motive traditionale reliefate pe capac. Sunt colorate, sunt usoare ca un fulg si este imposibil sa nu te atasezi instant de ele.

Am avut ocazia sa intru in contact cu o astfel de geanta in urma cu fix un an de zile, cand cel care le confectioneaza abia scosese cateva modele. A fost dragoste la prima vedere, la prima atingere. Nu mai vazusem de mult o geanta care sa ma cucereasca iremediabil din start.

Geanta multicolora din piele naturala Geanta albastra lucrata manual