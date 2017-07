Genti si posete cu broderii florale: stilizeaza orice tinuta!

Posete elegante cu broderii florale

Eu tanjesc mult de tot dupa o astfel de poseta. Nu vreau una, vreau doua.

Ca sa nu abuzez, am nevoie de o poseta cu broderii florale eleganta pe care sa o pastrez special pentru evenimente si outfit-uri elegante. In cautarile online am gasit aceste modele pe care le puteti vedea in imaginea de mai jos, cu care pur si simplu a fost dragoste la prima vedere.

Un clutch negru cu broderii florale o sa se asorteze de minune cu o rochie neagra, lunga, pe care vrei sa o imbraci la o nunta, spre exemplu.

Clutch-ul galben mustar cu broderii florale iti poate servi ca geanta de zi cu zi daca esti obisnuita sa porti fuste si rochite in orice moment al zilei.

Cat despre poseta din denim cu broderie florala, aceasta completeaza perfect o tinuta eleganta din denim.

Geanta neagra cu broderie florala Geanta galbena cu broderie florala Geanta mica cu broderie florala