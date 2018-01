Fara scuze iar! 8 piese sport stilate si diverse ca sa te pui pe treaba in 2018

Haine sport pentru alergat si antrenament

Gata. Luna asta incep exercitiile. Incep acasa cu cateva genuflexiuni pe zi (nu imi dau un numar fix, pur si simplu fac cate pot in fiecare zi, chiar si 5, dar sa stiu ca le-am facut) si termin in sala de fitness. Daca gasesc o prietena care sa ma insoteasca, din primavara imi fac curaj si sa alerg putin in parc sau macar in jurul blocului. Pana atunci o sa profit ca niciodata de abonamentul gratuit pe care il am la sala.

Pentru ca treaba sa iasa cum trebuie, e nevoie sa alegem hainele adecvate pentru orele de sport. Asa cum la scoala ni se cerea sa venim imbracati in trening, asa si in sala de fitness este recomandat sa venim imbracate in pantaloni speciali si adidasi comozi. Chiar si tricoul trebuie sa fie unul lejer, racoros, care nu se lipeste de piele atunci cand transpiram de la miscare si efort. In momentul in care devii dependenta de sport, o sa vrei sa iesi la alergat si in zilele de sarbatoare, cand salile sunt inchise, iar atunci s-ar putea sa ai nevoie de o bluza sport speciala care sa te protejeze de vant si de frig.

