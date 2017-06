Haine in dungi vara: cum le porti ca sa te avantajeze

Dungile orizontale chiar ingrasa?

Nu sunt singura care a trait cu aceasta impresie. Pun pariu ca si tu te-ai ghidat dupa aceasta regula atunci cand ti-ai ales costumul de baie si fusta mulata in speranta ca o sa obtii efectul de forme generoase. Sau, dimpotriva, le-ai evitat ca sa pari mai subtirica.

Dar te-ai intrebat vreodata de unde aceasta concluzie... ca dungile orizontale ingrasa?

"Povestea" spune ca in secolul al XIX-lea, un anume Hermann von Helmholtz, medic si fizician, a realizat un experiment prin care a demonstrat ca un patrat cu dungi orizontale parea mai ingust si mai inalt decat un patrat identic cu dungi verticale. Informatia a fost folosita in manualul sau de Fiziologie a Opticii (1867), in care sustinea si ca "rochiile cu dungi orizontale, chiar intretaiate in anumite zone, pot face o femeie sa para mai inalta". De atunci, femeile au decis sa evite dungile orizontale.

In 2014, Dr. Peter Thomson, profesor la Universitatea New York, a refacut experimentul prin expunerea a doua desene cu femei identice, una purtand dungi orizontale, iar cealalta dungi verticale. Intrebati care dintre femei li se pare mai grasa, participantii au raspuns ca figura in dungi orizontale este mai subtire decat cea imbrăcata in dungi verticale.

Cea mai recenta descoperire in materie de purtat dungi orizontale spune asa: pentru a nu crea efect de "gros", dungile inchise la culoare trebuie sa fie mult mai inguste decat fundalul alb sau deschis la culoare. Adica: 10% sa ocupe benzile negre si 90% sa fie fundalul.

Sursa Foto Front Page: HTeam