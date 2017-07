Haine de firma la reducere de Crazy Sale Days la Answear: ce sa iti iei pentru toamna

Blugi si pantaloni casual la solduri de vara

Trebuie sa recunosc ca abia astept sa vina toamna ca sa-mi port din nou preferatii - blugii skinny. Blugi skinny, tenisi colorati, tricou oversize si geaca de blugi neagra - asa arata outfit-ul meu preferat din toate zilele.

Dar nu doar pantalonii din denim se gasesc la reducere. Ce ai spune de o pereche de pantaloni din satin cu care sa completezi un outfit elegant pentru care sa te invidieze toate prietenele? Da, se potrivesc de minune cu o pereche de sandale cu toc.

Desi nu am mai purtat de cand eram in scoala generala pantaloni sport pe strada, pe Answear am gasit o multime de modele care m-au facut sa le vreau de la prima vedere.

Blugi prespalati Pantaloni sport bleumarin Pantaloni cu aspect satinat