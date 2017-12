Halate satinate stil kimono - fii eleganta si in casa!

Anul asta am primit cadou primul meu halat satinat stil kimono. Surprinzator, a venit din partea mamei mele, si zic "surprinzator" pentru ca ea nu este genul care sa imi sugereze sa ma imbrac mai feminin si mai elegant, sau sa ma aranjez mai mult.

Asadar, am luat cadoul, m-am bucurat si am profitat la maxim de el. As profita si acum, dar iarna nu este tocmai indicat sa porti o rochita scurta si super subtire, nici macar in casa. In cazul asta, e timpul sa imi achizitionez unul la fel de sexy, dar varianta lunga.