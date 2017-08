Huse pentru telefon: cele mai dragute modele

Am cativa pitici obraznici pe creieras care ma tot indeamna sa fac prostioare. Una dintre cele mai mari prostii este sa imi tin telefonul mobil fara husa, lucru ce a dus la deteriorarea lui in mai putin de jumatate de an.

Functioneaza inca, dar problema este ca acum sunt obligata sa il port in permanenta cu husa pentru ca fara arata rau, foarte rau, si, mai mult, ma deranjeaza la atingere.

Mi-am dat seama cam tarziu ca ma pot obisnui cu ideea de telefon imbracat, mai ales ca ieri m-am trezit povestind cu entuziasm unei prietene ca atunci cand o sa am un telefon nou o sa ii cumpar cea mai frumoasa husa din piele, o sa il dezinfectez saptamanal cu spirt si o sa am grija de el ca si cum as avea grija de un animalut de companie.