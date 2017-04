Ce cadouri poti sa ii iei unui barbat in zodia Taur

Barbatii din zodia Taur sunt minunati. Printre putinele lucruri pe care le poti reprosa se numara faptul ca nu au intotdeauna rabdare si uneori trebuie sa fie impinsi de la spate ca sa isi urmeze visurile. In rest, sunt numai buni de luati acasa.

Sunt atenti cu persoana iubita, au intotdeauna pregatite gesturile cu care sa impresioneze, sunt familisti, iar atunci cand spun ca te iubesc, chiar asta simt, miros intotdeauna bine si sunt atenti la aspectul lor fizic, iar atunci cand te afli in dreapta lor in masina te bucuri de cele mai frumoase drumuri lungi si de clipe de neuitat.

Daca ma intrebi pe mine, nu este deloc greu sa gasesti cadoul perfect pentru un barbat in zodia Taur. Le plac jocurile si calatoriile, le plac hainele si parfumurile, le place mancarea si aprecieaza gustul rafinat al unei bauturi. Si pentru ca acum sunt in cautarea cadourilor pentru ei, am aruncat o privire in magazinele online si am ales urmatoarele: