Asa ca, dragul meu prieten, ti-am pregatit o selectie de inele de logodna absolut superbe, care o vor face pe aleasa ta sa spuna "DA" pe loc. Stiu ca ai emotii si ca nu vrei sa dai gres, ca vrei ca totul sa decurga perfect, iar inelul de logodna este cel care conteaza cel mai mult.

Nu uita, totusi, sa faci din momentul cererii in casatorie un moment plin de emotii, fie ca alegi sa faci asta public, cu multa lume in jurul vostru, sau in intimitate, cand sunteti doar voi doi. Ah, aici ar putea sa te ajute cutia de bijuterii cu inregistrare video, asta in cazul in care vrei sa o ceri in casatorie de la distanta, cand se asteapta mai putin.