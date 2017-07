Stilul Marilyn Monroe: fii o diva retro a verii!

La final, mai ramane sa inveti gesturile (urmareste filmele si videoclipurile in care apare) si cateva replici ale regretatei Marilyn Monroe:

"Sunt egoista, nerabdatoare si un pic nesigura. Fac greseli, sunt de necontrolat si uneori sunt greu de manevrat. Dar daca nu poti sa ma stapanesti in cele mai rele momente ale mele, atunci e al dracu' de sigur ca nu ma meriti in cele mai bune momente ale mele."

"Eu cred ca totul se intampla dintr-un motiv. Oamenii se schimba astfel incat tu sa poti invata sa renunti la ei, lucrurile merg prost pentru ca tu sa le apreciezi atunci cand merg bine, tu crezi minciuni pentru ca in cele din urma sa inveti sa nu ai incredere in nimeni in afara de tine si, uneori, lucrurile bune se destrama pentru ca lucrurile si mai bune sa se adune la un loc."

"O fata inteleapta saruta, dar nu iubeste, asculta, dar nu crede si pleaca inainte sa fie parasita."

"Eu sunt buna, dar nu sunt un inger. Pacatuiesc, dar nu sunt diavolul. Sunt doar o fata mica intr-o lume mare, incerand sa gasesc pe cineva pe care sa-l iubesc."

"Adevaratul iubit este barbatul care te poate emotiona printr-un sarut pe frunte sau zambind in timp ce se uita in ochii tai sau doar privind in gol."

"Daca ai de gand sa fii o persoana cu doua fete, cel putin una dintre ele fa-o sa fie draguta."

"Mai bine sa fii nefericit de unul singur decat nefericit cu cineva."

