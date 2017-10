Interviu cu Blogu lu' Otrava:

Mi-am dat seama ca incep sa il plac in momentul in care m-am surprins citindu-i textele in cele mai proaste zile, atunci cand simteam nevoia sa ma rup de realitate si cautam motivatie. Pentru ca acest efect il are Otrava asupra mea: ma motiveaza prin prisma materialelor sale sa nu renunt la visul pentru care lupt inca de cand eram o copila. Cliseic sau nu, asta simt.

Unde mai pui ca am citit cu lacrimi in ochi si bucurie in sufletul interviul pe care i l-a luat lui Marian Ralea, magicianul copilariei mele. Acest interviu a aprins in mine dorinta de a-l cunoaste mai bine pe cel din spatele renumitului site bloguluotrava.ro.

Mi-am facut curaj si i-am scris. I-am spus care-mi este dorinta si a fost de acord sa mi-o indeplineasca. M-as fi intins la vorba cu el, mai am inca pe atatea intrebari sa ii adresez, toate numai de suflet, pentru suflet, dar poate intr-un interviu viitor. Pana atunci...

Un blogger de succes intr-o industrie predominata de femei. (Cat de greu) este sa pastrezi atentia celor care conteaza,a publicului, asupra ta?

Nu e greu deloc. Atata vreme cat faci cu pasiune ceea ce faci nimic nu e greu. Normal ca sunt momente si momente. Zile mai bune si mai putin bune. Dar nimic nu este greu cand faci ceea ce iti place.

Dincolo de imaginatie si de harul scrisului, cu ce alte calitati esentiale trebuie sa fie inzestrat un blogger?

Sa fie rabdator, sa comunice bine in offline, sa fie dedicat, sa fie extrem de pasionat, deschis, sa incerce sa se muleze cat mai bine pe orice orice situatie, sa vina mereu cu ceva fresh.

Ce este mai important: sa scrii ce iti place sau sa scrii ce vor ceilalti sa citeasca?

Daca iti place ceea ce ai scris o sa placa asta tuturor. Nu am scris in viata mea ce vor sa citeasca altii. Scriu ce imi place mie si daca pui suflet in treaba asta o sa vina si aprecierile.

Barbatul care stie exact ce vor femeile – cu aceasta “eticheta” ai reusit sa intri in inimile multora, dar si sa atragi antipatii, in special ale barbatilor. Acum blogul tau nu mai este doar despre iubire si despre ce vor sa auda femeile. S-a dezvoltat foarte frumos.

Multumesc. Nu a fost niciodata despre ce vor sa auda femeile. A fost despre niste momente din viata mea. Cred ca a crescut odata cu mine. Si cred ca a crescut frumos. Asa cum ai spus si tu.

Cand si de ce ai decis sa faci aceasta schimbare?

Nimic din tot ceea ce inseamna blogul asta nu a fost gandit inainte. Nu a existat o strategie. Am simtit la un moment dat ca e bine sa fac pasul asta. Sa ma duc in directia asta. Am avut langa mine si un om care m-a sustinut mult. Este vorba despre sotia mea si cam asta a fost.

Vreau sa vorbim putin despre stilul tau vestimentar. In primul rand, cum l-ai descrie?

Imi place sa port hainele nu sa ma poarte ele pe mine. Stilul meu vestimentar este unul relaxat. Imi place sa ma simt bine in hainele pe care le port. Si incerc sa adaptez fiecare tinuta la treaba asta.

Mai tii minte evolutia stilului tau?

Orice om stie foarte bine prin ce a trecut in ceea ce priveste stilul vestimentar. Imi amintesc cu drag de perioadele copilarie, adolescentei... Este amuzant sa privesti inapoi si sa vezi cam cum era atunci.

Avand in vedere ca sotia ta, Diana, este una dintre cele mai reprezentative figuri in lumea modei, as putea spune chiar un fashion icon, te consulti cu ea atunci cand iti cumperi hainele sau atunci cand mergeti la un eveniment?

Binenteles. Diana este omul cu care ma sfatuiesc cel mai mult in privinta hainelor, in alegerea lor. Ea are asta in sange. Cum sa potriveasca hainele cat mai bine. Iar cand merg la un eveniment este clar ca o intreb pe ea daca este ok cum m-am imbracat, daca sa potriveste cu evenimentul, cu locul in care are loc, cu tema, etc.

In ce iti place cel mai mult sa o vezi pe Diana imbracata?

Diana are un stil care imi place extraordinar de tare. Imi place de fiecare data. Nu pot sa aleg o tinuta anume.