Ok! Numele ei nu este tocmai sexy. Nici in engleza, nici in romana. Blanket Jacket are o rezonanta, fie! Insa se refera, fara doar si poate la pledurile matlasate pe care americanii le folosesc pentru a se acoperi.

Asadar, jacheta paturica, asa cum o cheama pe romaneste, este un model de jacheta groasa si calduroasa pentru zilele de februarie care, se pare, nu fi-vor (sau vifor?!) tocmai delicate.

Ceea ce nu are la capitolul delicatete sau feminitate suplineste and then some la capitolul atitudine, urban-style si curaj vestimentar. Ah, da si la caldurica! Pentru ca paturica rimeaza cu caldurica.