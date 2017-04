Jachetele din denim cu broderii florale - un trend de neratat

Am prezentat in repetate randuri articole vestimentare, accesorii si incaltaminte cu broderie, insa astazi simt nevoia sa mai dedic un material jachetelor din denim cu broderii florale.

Pentru ca este primavara si avem nevoie in permanenta de o gecuta care sa ne incalzeasca, in special dimineata si seara, si mai este si sezonul florilor, iar imprimeurile florale nu ar trebui sa lipseasca din vestimentatia noastra.

Celebrele jachete de blugi se gasesc la orice pas, in timp ce magazinele online vin cu modele cu broderii in fata carora nu poti ramane indiferenta. Am selectat doar trei dintre ele si am incercat sa le introduc in outfit-uri pentru toate zilele.