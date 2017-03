La ce ocazii poti purta un tricou personalizat

Tricouri personalizate pentru mirese si burlacite

Aici este regula: atat viitoarea mireasa cat si prietenele ei poarta tricouri personalizate la marea petrecere a burlacitelor. Pozele de pe retelele de socializare o sa arate fabulos!

Mi-a placut in mod deosebit tricoul cu mireasa schitata. Este pentru tinerele sfioase si linistite, care se bucura de moment fara sa atraga atentia asupra lor, in timp ce prietenele ei ofera un adevarat spectacol si spun "What happens at the Bachelor's party stays at the Bachelor's party".

Sau, ca sa pastram nota, imbracam prietenele intr-un tricou cu mesajul "Team Bride" si il pastram pe cel in spiritul Las Vegas-ului pentru tricoul miresei care spune: "Bling, Bling, I got the ring".

