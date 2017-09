Ma dispera faptul ca petrecem tot mai mult timp in fata calculatorului, cu laptopul in brate sau cu ochii in telefon, dar tot ma entuziasmez atunci cand ma cuibaresc in canapea, deschid laptopul si incep sa lucrez pentru proiectele proprii, sa rasfoiesc blog-urile si Pinterest-ul, sa intru intr-o lume a mea care ma linisteste si ma face sa visez.

Vrem, nu vrem, laptopul este util si avem nevoie de el in viata noastra. Cu ajutorul unui laptop iau viata visurile noastre si facem primii pasi in cariera pe care ne-o dorim (da, aici ma gandesc la bloggeri si vloggeri, care nu ar fi ajuns sa faca ce le place daca nu ar fi avut un laptop care sa ii insoteasca peste tot).