Lenjerie intima simpla din bumbac: unde o gasesti la preturi bune

Dar pentru inceput trebuie sa recunosc ca si eu ma las de foarte multe ori dusa de val si sunt tentata sa aleg articolele vestimentare si lenjeria intima dupa cum felul in care arata, in functie de imprimeu si croiala. Hainele trebuie sa fie in tendinte, iar lenjeria intima... sexy. Dar uite ca gresesc si daca tu faci la fel, gresesti si tu.

Sunt de acord ca ceea ce punem pe noi trebuie sa arate bine, sa fie la moda si sa ne faca sa ne simtim extraordinar in pielea noastra, dar cel mai important, crede-ma, este materialul din care sunt confectionate toate articolele din dulap.

Si da, materialul este mai important chiar si decat brandul care le vinde.