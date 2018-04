Lenjerii de pat cu mesaje romantice drăguțe pentru cupluri

Că abia s-au întors din luna de miere, că planifică o vacanță după zece ani de căsnicie sau că abia s-au mutat împreună, cuplurile pot cădea ușor în capcanele monotoniei și ar fi păcat. Noi am găsit câteva seturi ce cearșaf și fețe de pernă cu mesaje dintre cele mai frumoase, care să îi ajute cu un boost seara la culcare sau dimineața când poate vor să lenevească și să servească micul-dejun la pat.

Sweet Dreams - Sweet Life/ Always and Forever/ Bonjour, mon Amour/ Sleep Well sunt doar câteva inscripții de pe așternuturi care ne-au plăcut și despre care avem certitudinea că vor adăuga o notă intimă dormitorului, complimentând încăperea cu ceva frumos. Pentru ceva mai liniștitor, poți opta pentru lenjerii de pat cu imprimeuri florale.

Vezi aici câteva sugestii