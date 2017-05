Lentilele de contact Top Vue Monthly cu dioptrii: cum mi s-au parut

Cum mi s-au parut mie lentilele de contact cu dioptrii Top Vue Monthly

Ca sa fiu sincera, a fost un fel de love & hate la inceput, in sensul ca le cumparasem si mi-era greu sa mi le pun pe ochi. Problema a intervenit din cauza ca aceste lentile de contact sunt foarte subtiri, cu margini subtiri, atat de fine si moi incat, facute tocmai ca sa nu le simti pe ochi, e foarte greu sa le pui pe ochi. Se lipesc prea bine de deget ori se lipesc de globul ocular si apoi se indoaie si ies. Pentru un om cu experienta in purtatul de lentile de contact, acest lucru nu ar fi o problema. Pentru mine, a fost, insa doar initial. Acum m-am obisnuit extraordinar de bine cu ele si nici nu le simt pe ochi. Inca incerc sa fiu cat mai atenta cand le aplic, ca sa ma asigur ca el all good.

Secretul e o buna hidratare a lor cu solutie de ingrijire a lentilelor de contact: nici prea multa, nici prea putina, atat cat trebuie ca sa se poata lipi lentila de ochi. In timp, vei descoperi nivelul optim de hidratare pentru ca sa te obisnuiesti cu aplicarea lentilelor de contact pe ochi. Eu sunt maniaca cu curatatul lentilelor de contact si fightul de inceput cu testarea lor m-a facut cea mai buna prietena cu solutia de intretinere de lentile de contact. Mi-am comandat inca din avans suficienta, cat sa imi ajunga pentru cateva luni. Caci am de gand sa port lentilele de contact Top Vue Monthly timp indelungat. Si mi-am luat si un pachet promotional de solutie de ingrijire a lentilelor Solocare – vezi foto; am impartit din sticle si cu prietena care mi-a recomandat lentilele Top Vue.

Am fost impresionata de modul de ambalare si de pachetul compact in care vin lentilele de contact cu dioptrii Top Vue Monthly. E o cutie destul de plata cu niste recipiente compacte sigilate bine, in care se afla lentilele. O cutie de lentile de contact Top Vue Monthly cu dioptrii contine 6 lentile. Asadar, daca ai aceeasi dioptrie la ambii ochi, le poti purta timp de 3 luni. Daca ai dioptrii diferite, e mai nasol, trebuie sa iti achizitionezi cate o cutie pentru fiecare ochi, dar si timpul de purtare se dubleaza, adica se poarta timp de 6 luni. Fiecare lentila se inlocuieste dupa 30 de zile de purtare, adica in fiecare aceste trei / sase luni, schimbi lentila pentru fiecare ochi. In orice caz, pretul lor este unul foarte convenabil (verifica pretul actual pentru lentile de contact cu dioptrii Top Vue Monthly).

Nu o sa va povestesc prea multe detalii legate de cum se aplica si se scot lentilele de contact de pe ochi – sunt o multime de sfaturi si tutoriale video pe youtube. In plus, roaga pe cineva cu experienta sau medic sa iti explice pentru prima oara. Eu mai am putin de invatat. Dar perseverez.

Am purtat lentilele de contact timp de o zi intreaga, in fata calculatorului, dupa cum bine ma stiti, scriind materiale in partea mea de Jurnal online din Kudika Shopping. Nu am simtit niciodata vreun disconfort sau vreo jena, ca si cum nu as avea ceva pe ochi – ba chiar la un moment dat am avut tendinta sa pun mana sa imi dau ochelarii de vedere jos de pe ochi ca sa imi mai odihnesc ochii. Si nu aveam ce da jos, evident. Sunt extraordinar de comode si placute. Si merita lupta de inceput cu aplicarea lor! Apoi, nu vei mai vrea sa te intorci la ochelari de vedere!

Le-am purtat si pe timp de soare si nu am avut mari probleme cu lumina puternica, deci filtrul lor UV e chiar bun si isi face simtita prezenta. Inca imi caut ochelarii de soare potriviti, asa ca le mai port o vreme asa, fara nicio acoperire. Insa va recomand sa nu faceti ca min, ci sa purtati ochelari de soare in permanenta atunci cand optati pentru lentile de contact.

Ma bucur foarte mult ca mi-am facut curaj sa dau ochelarii de vedere pentru lentilele de contact cu dioptrie Top Vue Monthly si acum regret doar ca nu am facut acest pas mult mai devreme. Dar poate ca acum a fost momentul. Prevad insa o relatie pe termen lung cu aceste lentile de contact cu dioptrie, mai ales ca sunt foarte confortabile, au un raport calitate-pret excelent (verifica oferta actuala) si filtru UV. In plus, e vara, trebuie sa purtam si noi, mioapele, ochelari de soare si toate meritam sa ne dezvaluim privirea noastra, fara filtre!

Nota bene! Poarta doar lentile de contact la recomandarea medicului, cu specifiicatiile din prescriptia medicala! Respecta toate regulile de igiena si nu dormi cu lentilele de contact! Indiferent cat de puternic e filtrul lor UV, poarta ochelari de soare polarizati pe timp de soare puternic.