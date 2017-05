Eram o copila pe atunci si tot ce imi doream era sa ma imbrac ca ea, sa ma machiez ca ea, sa port incaltaminte cu platforma super inalta, sa-mi impletesc tot parul in codite si sa ajung pe o scena unde sa pot dansa ca ea.

Suntem in 2017 si nu am apucat sa fac mai nimic din ce mi-am dorit la vremea respectiva, insa trecerea anilor i-a adus Andreei mai multe schimbari de stil si de look cu care indraznesc sa cred ca acum as putea tine pasul daca m-as ambitiona putin.

De curand m-am intalnit cu ea si am invitat-o la o plimbare scurta in Parcul Cismigiu. Cu ochelarii de vedere pe nas, nu am putut sa nu remarc privirile celorlalti atintite asupra ei si coatele pe care si le dadeau. O recunosteau, doar ca outfit-ul sexy-casual, rujul rosu, coafura si ochelarii de soare o faceau la randul lor imposibil de trecut cu vederea.