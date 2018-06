Eu sunt posesoarea unor ochii căprui. Uneori par aproape negri, alteori sunt căprui deschis. Copil fiind nu eram deloc mulțumită de faptul că nu am avut ochii verzi sau albaștri. Pe măsură ce am crescut, ce m-am maturizat, am început să apreciez și mai mult trăsăturile mele. Sigur, nu am avut ochii verzi sau albaștri, dar nu de puține ori make-up-artiștii cu care am colaborat mi-au spus că am privirea expresivă și ochii plini de viață, de lumină. Așa că, am învățat să îi iubesc. Și, ușor, ușor, am învățat și să îi machiez.

Așa că, pentru fetele și femeile ce au ochii căprui ori negri, voi scrie mai jos ce trucuri m-au ajutat pe mine, ce am mai învățat de la machiorii cu care am lucrat și de la stiliștii de beauty cu care am fost colegă, pentru machiajul pentru ochii de culoare închisă.