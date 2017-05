Lenjeria intima

O nativa a zodiei Berbec pozeaza intr-o femeia timida, insa in interiorul ei sta mereu aprinsa flacara pasiunii, iar imaginatia indrazneata o va transforma intr-o femeie dornica de aventura si distractie. Asta inseamna ca lenjeria pe care o va purta pe sub rochie in ziua nuntii o sa fie de culoare rosie si din dantela.