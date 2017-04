Mixul de imprimeuri - cateva sugestii de combinatii

Mix de imprimeuri florale

Ceva ce as mai incerca fara sa-mi fie teama ca parasesc prea mult zona de confort este si combinatia mai multor imprimeuri florale. Am pus ochii pe aceste doua piese vestimentare extrem de elegante si de finute, care puse in acelasi loc alcatuiesc o tinuta ideala pentru un eveniment deosebit.

Dar pentru ca este primavara si la colt ne asteapta vara, putem deja sa ne indreptam atentia spre imprimeurile florale multicolore. Stii cum imi place mie sa zic... sa fie multa culoare!

Fusta in clos Sacou din dantela

Ok, ok, sa fie multa culoare, dar cum se face ca ce am ales eu sunt mai mult imprimeuri alb-negru?! Mi-am spus sa incep cu ce este mai usor, iar de aici in continuare ramane la alegerea ta sa faci combinatiile care-ti plac cel mai mult.

Eu te sfatuiesc atat: indrazneste si urmeaza-ti instinctul! Nu ai cum sa dai gres atata timp cat tu te simti bine in outfit-ul pe care il alegi!

Mai mult, sunt sigura ca esti genul de femeie care este atenta la fiecare detaliu si nu pune pe ea niciodata mai mult decat ar trebui, avand imaginatia bogata, dar de bun gust.

Vesta cambrata Pantaloni culottes

Trebuie sa spun ca mixul de imprimeuri, oricat de multicolor si de nebun ar fi el, poate duce o tinuta in zona eleganta. Repet, tine de tine cum pui in valoare hainele pe care le porti.

Sursa Foto Front Page: shutterstock/Svitlana Sokolova