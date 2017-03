Modele de ochelari de soare pentru vara

Butterfly-effect

Lentilele in forma de aripi de fluture se poarta mult in acest sezon. Fie ca lentilele sunt inchise si ramele in contrast, fie ca sunt transparente, fie ca sunt ton in ton, modelele de ochelari de soare “butterfly” vor fi la moda.

Caption: poarta acest model pentru un look deosebit insa evita-l daca ai fruntea inalta si lata. Se potrivesc de minune daca porti breton sau ai maxilarul pronuntat.

