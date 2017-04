Sa port pantaloni scurti pentru mine a fost intotdeauna o provocare. Asta pana cand au aparut in magazine pantalonii scurti din dantela, cu broderie si cei cu aspect deteriorat. Atat de mult mi-au placut, si inca imi plac, incat m-au ajutat sa trec peste rusinea de a-mi arata picioarele si sa intru, in sfarsit, in rand cu lumea.

Modelele de pantaloni scurti pentru vara 2017 sunt colorate, cu imprimeuri si cat mai departe de modelele clasice, simple, cu nimic iesit din comun.

Pentru ca nu-mi place sa sustin ceva fara sa si arat, am aruncat o privire rapida in magazinele online si am selectat cateva dintre modelele de pantaloni scurti despre care nu pot spune altceva decat ca mi-as dori tare sa le fiu posesoare.