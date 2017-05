Sutiene simple pentru tricouri de vara

Cum aleg un sutien simplu

In dulapul meu nu predomina o culoare anume, am haine in toate nuantele, asa ca sutiene am nevoie, la fel, in diferite culori. Am nevoie de un sutien alb si unul negru, de unul gri si unul roz prafuit, dar si de cateva in tonuri nude.

Pe cupa nu trebuie sa se gaseasca niciun fel de cusatura.

Atentie mare am acordat si bretelelor, pe care imi place sa le las la vedere atunci cand port o bluza oversize si imi lasa un umar dezgolit.

Daca in urma cu mai bine de 7 ani obisnuiam sa port doar sutiene cu push-up, cand nici macar masura sutienului nu mi-o alegeam bine, acum stiu exact ce mi se potriveste si de ce am nevoie. Acum stiu exact cum arata sutienul care imi face bustul frumos si care nu ma incomodeze intreaga zi.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/Svitlana Sokolova