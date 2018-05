Se poartă culori neon ca în anii 80, precum fuchsia, galben intens și turcoaz electric

Oh, ce ar fi vara asta fără amintiri din anii 80? Groove is in the Heart dar și pe unghii! Căci ojele în tonuri Disco ne vor lua ochii! Nicio garderobă de vară nu va fi completă fără un accent intens de fuchsia neon!

Ce alte lacuri de unghii colorate pentru 2018, în saturații neon, să alegi? Păi galben floarea soarelui, doar că mai intens este o variantă! La fel de bine și turcoazul intens, acid, al apei din piscină mai degrabă. De altfel la întrebarea ce culori de ojă se poartă în 2018 poți răspunde cu ”nuanțele neon” și n-ai greși! Zic să le încerci, măcar în concediu!