Decoratiuni si obiecte utile pentru birou pentru incurajarea creativitatii

Citate motivationale pe birou

Consider ca este foarte important sa avem in permanenta citate care sa ne ridice moralul si sa ne motiveze, de aceea am chiar si o agenda "The Secret" cu citate in coltul fiecarei pagini.

Imi place insa ideea de tablou cu citate motivationale. Mai exact, undeva deasupra biroului, sa am un tablou cu mai multe imagini si post-it-uri pe care am notat exact vorbele incurajatoare de care stiu ca am nevoie.

Am o pasiune si pentru carnetele si agende, pe care le vreau cat mai deosebite, cat mai colorate, cu pagini dictando si cu imprimeuri.

Un lucru fara de care nu mai pot lucra este suportul cu ventilatie pentru laptop. Mi s-a intamplat de atatea ori sa mi se inchida laptopul din cauza supraincalzirii si sa pierd lucruri, incat suportul a devenit ceva indispensabil.

Agenda colorata Cub din hartie

Semn metalic motivational Suport laptop