Oglinda de perete: tipuri si modele simpatice

Aici sa-mi beau cafeaua, sa-mi aranjez parul si sa-mi pudrez obrajii, aici sa-mi gasesc optimismul si sa-mi admir zambetul.

Sa ai o oglinda in casa este un must have. Nu ca sa te convingi ca hainele pe care le imbraci se potrivesc sau ca iti sta bine parul, ci ca sa iti vorbesti, sa te motivezi, sa iti exersezi speach-ul si sa inveti sa tii capul sus si spatele drept.

Am fost sfatuita de un terapeut sa-mi lipesc pe oglinda cateva citate motivationale pe care sa le repet cu convingere de fiecare data cand ma aflu in fata ei. Nu e usor, mai ales in zilele in care urasc ca trebuie sa ma vad in oglinda, dar mi-am dat seama ca functioneaza.