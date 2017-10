Ondulator eliptic Remington Ci96Z1: bucle discrete cu un ondulator cu invelis ceramic

Parte din colectia speciala Silk de la Remington, ondulatorul eliptic Remington Ci96Z1 iti garanteaza bucle delictate si fine. Este cu invelis ceramic, are efect antistatic deci parul nu va fi electrizat, are un cablu rasucibil pentru usurinta in folosire, este usor, iar in cutie vei gasi o husa si o manusa rezistente la caldura.

Controlul temperaturii se face prin ecran digital si se incalzeste rapid.

Vezi aici pret actual