Cand este Black Friday 2017 si ce magazine online sa urmaresti

Black Friday este evenimentul care da startul cumparaturilor de sarbatori, in America desfasurandu-se in ultima vineri din noiembrie - 24 noiembrie. In Romania se va desfasura anul acesta in perioada 17-19 noiembrie, unele magazine prelungind ofertele si in saptamana de dupa.

Dupa cum probabil stiti, Black Friday este ziua in care va dispar toate economiile, asta pentru ca e aproape imposibil sa rezisti in fata reducerilor, mai ales cand vezi telefonul mult visat la un pret de... "nimic". Sau cand stii ca peste cateva zile vine Mos Nicolae si trebuie sa umple ghetutele, apoi vine Mos Craciun si cele trei zile de Craciun, urmeaza si mini vacanta de sarbatori, plus noaptea de Revelion. Toate acestea inseamna vizite la rude, pregatiri si multe cadouri de facut. Ca sa nu fii luat prin surprindere, iata magazinele pe care trebuie sa le ai in vedere in perioada 17-19 noiembrie cu produse de calitate si reduceri uriase.