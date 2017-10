Cele mai frumoase paltoane: le-am gasit online!

Palton elegant in clos

Paltonul in clos este genul de palton de care te indragostesti la prima vedere chiar daca nu este stilul tau si nici nu te vezi purtandu-l. Cu toate astea, este mult prea frumos si elegant ca sa nu primeasca laudele meritate.

Fa-mi o favoare: cand te decizi sa il porti, asigura-te ca pe dedesubt ai o rochie in clos sau o bluza din cel mai fin material si o fusta scurta tot in clos. Iar in picioare neaparat botine cu toc inalt.

