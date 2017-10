Modele de paltoane subtiri de toamna: tu pe care il alegi?

Pentru ca si eu tanjesc dupa un palton subtire de toamna ca sa se potriveasca atat cu pantofi office, pe care anul acesta i-am introdus in stilul meu vestimentar, cat si cu mult iubitii mei adidasi si tenisi, am pornit in cautarea celui perfect. Si am cautat in magazinele online, unde stiu ca gasesc de fiecare data ce nici prin cap nu-mi trece ca as gasi.

Mi-a placut ce am gasit, mai ales ca multe dintre modele se aflau in oferta de toamna, adica la reducere. Am incercat sa selectez modele de paltoane pentru stiluri diferite, iata-le: