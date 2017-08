Culori in tendinte de toamna 2017

Culori puternice pentru toamna 2017

Despre culorile in tendinte pentru toamna 2017 as pune ca sunt cu o personalitate puternica, romantice si pasionale, provocatoare si misterioase. Le-am admirat in creatiile creatorilor de moda si efectiv nu am gasit una care sa imi displaca. Ma vad purtandu-le pe absolut toate, incepand cu maro galbui si gri si terminand cu bordo, navy si turcoaz inchis.

Toamna asta uita de clasicul trenci negru. Accepta in schimb sa iti colorezi zilele cu un trenci rosu sau bordo, astfel ii vei colora pe toti cei pe langa care vei trece. Pentru ca rosu (grenadine) si bordo (tawny port), alaturi de, inca in topul preferintelor, rozul prafuit (ballet slipper), sunt culorile pasionale ale toamnei.

Culorile aflate in tendinte toamna asta, care au avut la prima vedere si continua sa aiba un impact puternic asupra mea, sunt urmatoarele: navy, turcoaz inchis (shaded spruce) si albastru marin (marina). Ma intalnesc atat de rar cu aceste nuante, incat as da orice ca sa imi vad orasul invaluit in ele. Tonuri de albastru si verde ratacind printre frunzele maronii si griul cerului... considera-ma nebuna, dar eu m-as pune in fund pe strada si as admira ore in sir peisajul.

Palton subtire rosu Rochie bordo cu umerii goi Trenci roz prafuit