Asa cum am mai spus, da-mi perechea potrivita de pantofi sport si o sa am lumea la picioare. Nu e doar o metafora aruncata-n vant, ci este o realitate care chiar ma caracterizeaza.

Simt ca si cum cele mai tari chestii din viata mea s-au intamplat atunci cand am purtat tenisi sau adidasi. Atunci am avut incredere in mine, m-am simtit frumoasa si isteata, iar asta i-a facut si pe ceilalti sa creada in mine.

Eu, femeie la 30 de ani, bineinteles ca tanjesc in adancul sufletului sa ma imbrac mai feminin, mai elegant, insa nu cred ca vreodata o sa ma pot simti la fel de bine cum ma simt atunci cand port blugi skinny si pantofi sport.

De aceea si azi vorbesc despre cum pantofii sport de vara, cei care imbina stilurile casual si sport, ajuta o femeie sa se simta bine in pielea ei in orice moment al zilei.