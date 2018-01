Cum alegi modelele de pantofi cu toc comozi in care poti sta toata ziua?

Vreau sa spun din start ca nu sunt genul de femeie care s-a nascut pe tocuri. Ba dimpotriva, de fiecare data cand am ocazia apelez la flats, cizme stil bocanci, balerini si orice alt tertip ma face sa nu imi omor picioarele. Si vreau sa mai spun din start ca totusi am gasit o solutie pentru mine si pentru alte femei asemenea mie. Stiu cum sa alegi modelele de pantofi cu toc comozi in care poti sta toaaaata ziua!