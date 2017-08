Pantofii cu toc colorati sunt atat de hot!

Si apropo de indrazneala, nu puteam vorbi despre modele de pantofi stiletto, fara sa aducem in discutie pantofii colorati.

Pantofii rosii cu toc, sau pantofii in nuante acide, ori incaltaminte in tonuri pastelate sunt variante ce te vor scoate in evidenta.

Eu aleg sa port pantofii rosii cu blugi, pentru ca imi place contrastul dintre cele doua nuante. Culorile tari mi se par potrivite pentru tinute office in nuante neutre. Si in acest sezon voi alege sa cumpar si o pereche de pantofi pastelati, pe care ii gasesc de-a dreptul sarmanti.

Sursa foto front page – Alex Iby/Unsplash