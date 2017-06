Apa de parfum Wish Chopard

Despre “Wish Chopard”, o licoare dulce tinuta intr-un diamant (diamonds are a girl’s best friends, right?!), se spune ca este un parfum de lux senzual. M-am bucurat de mirosul lui si dau dreptate celor care il lauda.

Wish de Chopard este un parfum oriental vanilat si a fost lansat in 1999.