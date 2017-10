Cele mai cool parfumuri de firma din toate timpurile: vaneaza-le de Black Friday 2017!

Black Friday 2017: parfumuri de firma de avut in vedere

Euphoria by Calvin Klein este parfumul care aduce un plus de senzualitate celei care il poarta. Este un parfum oriental floral ideal pentru serile calduroase de vara si pentru femeile moderne. Note de varf: rodie si kumquat. Note de mijloc: orhidee, bujor roz si lotus. Note de baza: mosc, lemn alb si ambra alba.

Black Opium by Yves Saint Laurent este un parfum oriental condimentat puternic precum un shot de cafea la primele ore ale diminetii. Fii egoista si bucura-te singura de o cafea aromata, singura in intimitatea bucatariei tale, in bataia unei lumini difuze, in timp ce Black Opium te poarta pe culmi inalte si iti garanteaza ca esti cea mai frumoasa si ca vei avea o zi cu succes si multe complimente. Note de varf: piper roz, para, flori de portocal. Note de mijloc: cafea, iasomie. Note de baza: cedru, patchouli, vanilie.

