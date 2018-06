A ieșit că am am căutat cele mai frumoase parfumuri dulci-florale și cele mai interesante și proaspete parfumuri fructate de vară. De ce? Pentru că vreau să-mi iasă din memorie zilele mohorâte, cele ploioase, sau cele geroase de iarnă, dominate de vechile parfumuri. Și cum să simt că este vară, dacă parfumul meu era cel folosit în toamnă sau în iarnă, ba chiar în primăvară! Nu, nu! Trebuie să fie vară și să miroasă a vară! Așa că am ales câteva parfumuri de vară pentru femei, numai bune de adus sezonul cald într-o picătură.

Adio notelor lemnoase, grele, condimentate, ce aveau ca scop să ne înfierbânte zilele lungi și gri de iarnă. Garderobele noastre au nevoie de haine flu-flu, de imprimeuri florale, de espadrile, de sandale, de gentuțe de plajă, de flori, fructe și arome ușoare, lejere, fresh! Să vină citricele, florile, fructele și notele acide peste noi, să ne învăluie, să ne bucurăm de escapadele noastre sub soare, pe nisip, sau în mare.

Să vină la noi parfumuri floral-fructate de vară! Parfumuri cu aromă bogată de citrice, parfumuri prețioase, de seară, vanilate, parfumuri ce amintesc de lanurile de maci, parfumuri perfecte pentru femeile ce adoră florile proaspete, zilnic. Parfumuri dulci florale, potrivite pentru zilele lejere de plajă.

Parfumuri de vară pentru femei ce adoră marea, nisipul și relaxarea într-un buchet. Uh, parfumuri romantice, pentru cele mai feminine dintre noi. Să vină la noi, parfumuri fructate de vară ce te îmbie la idile și aventuri fierbinți, ori la călătorii cu amintiri de vacanță. Să vină la noi toate fructele și toate florile, căci vara este despre ele. Despre cele mai apetisante parfumuri floral-fructate de vară!