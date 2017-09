Pelerina de ploaie: echipeaza-te pentru vremea de toamna!

Pelerine de ploaie rezistente la vant

Pelerina de ploaie tip jacheta este cea mai practica. Are gluga, maneci, inchidere cu nasturi sau fermoar si buzunare exterioare, ceea ce inseamna ca nu mai trebuie sa iti iei o alta jacheta care sa iti completeze tinuta de zi. Fiind confectionata dintr-un material ceva mai rezistent decat pelerina clasica, cu acest model poti infrunta vantul si frigul.

Gasim si la aceasta categorie modele simple, unicolore, dar si cu imprimeuri deosebite, cum este cel animal print. In functie de imprimeu, iti dai seama si in ce stil se incadreaza. Spre exemplu, daca avem pelerina cu animal print o putem asorta la o tinuta eleganta, in timp ce pelerina bleumarin se duce in stilul sport/casual.

Pelerina de ploaie cu animal print Pelerina de ploaie bleumarin cu gluga

Acum ca te afli la un pas de pelerina care o sa iti faca toamna mai frumoasa, te las sa citesti si cateva citate despre ploaie care te vor bucura:

"Atunci cand ploua ... cerul saruta pamantul." [Rabindranath Tagore];

"Ploaia inseamna gratie ; ploaia este cerul coborand spre pamant; fara ploaie , nu ar fi viata." [John Updike];

"Unii oameni merg prin ploaie, altii doar se uda." [Roger Miller];

"Vindecatoarea ploaie este o adevarata atingere a lui Dumnezeu. Ea poate aduce o vindecare fizica, emotionala, sau de alt fel." [Michael W. Smith];

"Oricine spune ca vederea rasaritului aduce fericirea , nu a dansat niciodata in ploaie." [Anonim].

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Popartic