Cele mai frumoase perdele pentru un decor boem

Perdele cu model atragator

Plictisiti de atata simplitate, tot mai multi aleg sa isi decoreze locuintele cu decoratiuni de la cele mai mici la cele mai mari, tablouri inedite, textile colorate si perdele cu model.

Nu stiu cum e in cazul vostru, insa atunci cand intru pentru prima oara intr-o casa, perdeaua este prima care imi atrage atentia si imi reda atmosfera din casa, imi sopteste cate ceva despre personalitatea celor care locuiesc acolo. Am fost in case cu perdele mov, care m-au nelinistit, m-au facut sa imi doresc sa plec cat mai repede. Am fost in case cu perdele cu model auriu, care mi-au transmis ca pot sa raman, pentru ca atmosfera este linistita.

Din acest motiv sunt de parere ca atunci cand se alege perdeaua, ar trebui sa se acorde mai multa atentie, pentru ca ea va poate influenta starea de spirit.

Perdea cu model floral Perdea alb cu rosu pentru indragostiti